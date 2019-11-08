2.8 / 5 ( 40 голосов )

Данное приложение предназначено специально для отображения диагностической информации прямо во время игры. Играя, вы можете увидеть: загруженность оперативной памяти и, ядер процессора, полностью всего ЦП, нагрузку на графический чип и так дальше. Немного ниже мы будем разбираться с этим вопросом подробнее, а в самом конце этой же странички предоставим возможность бесплатно и без регистрации скачать последнюю полную версию FPS Monitor 5102 Pro по прямой ссылке или через торрент на русском языке.

Описание FPS Monitor

Начинать мы будем именно с описания полной версии программы. Взглянув на пользовательский интерфейс, можно увидеть лишь окно и рабочую область. Именно на этой рабочей области мы путем простого перетаскивания можем разместить все показатели, группируя их в сцены, выбранные в настройках. То, как все отображается на нашем тестовом поле, соответствует тому, как это будет показываться и в игре.

Немного ниже мы подробно разберем, как пользоваться данным приложением. Но забегая вперед, скажем: здесь нет ничего сложного.

Возможности

Итак, какими же функциями обладает активированная версия нашего приложения? Список возможностей FPS Monitor 5102 выглядит примерно следующим образом:

Отображение диагностической информации в игре. При этом что именно показывать в списке, пользователь выбирает в настройках.

Присутствует менеджер сцен, который способен упорядочить различные настройки для разных игр. Уже в процессе диагностики мы простым переключением профиля, выберем заранее сконфигурированные настройки и мгновенно применим их.

Поддерживается добавление оверлеев в виде полосок, графиков и других индикаторов.

Мы можем работать с горячими клавишами.

Тема оформления может быть переключена в светлый или темный режим.

Поддерживается вывод таких показателей: Количество кадров в секунду: мгновенное значение; время кадра; минимальный, средний и максимальный показатели; размер кадра и тип рендеринга. GPU (видеокарта): загрузка ядра; температура ядра; тактовая частота ядра; использование памяти; скорость кулера; напряжение ядра. CPU (центральный процессор): средняя загрузка процессора; температура крышки процессора; максимальная частота; скорость кулера; напряжение ЦП. Core (отдельное ядро): загрузка ядра; температура ядра; тактовая частота ядра; напряжение ядра; критическая температура; предел по мощности; температурный тротлинг. RAM (оперативная память): занято физической памяти; всего физической памяти; доступно физической памяти; занято в файле подкачки. Net (сеть): входящий трафик; исходящий трафик.



Кстати, для того чтобы узнать FPS вашего монитора, просто загляните в Яндекс или Google.

Устанавливая или снимая галочки напротив каждого из пунктов, мы тем самым активируем или отключаем его показ в игре.

Как пользоваться

Дальше переходим непосредственно к инструкции по бесплатной установке, настройке и использованию ФПС Монитор – программы для мониторинга ФПС и температуры в играх. Для наглядности весь процесс будет поделена на две основные группы.

Загрузка и установка

Изначально нам необходимо бесплатно скачать и установить последнюю русскую версию FPS Monitor.

Для этого жмем расположенную в самом конце странички кнопку и загружаем архив на свой компьютер. Далее распаковываем полученный файл, применив пароль, идущий в комплекте. Запускаем нашу инсталляцию. При необходимости создаем ярлыки на рабочем столе или в меню «Пуск», указываем целевой каталог и вносим другие настройки.

В результате начнется сам процесс установки, завершения которого нужно будет дождаться.

Теперь переходим к активации нашей программы.

Активация FPS Monitor

Все что нам нужно будет сделать для активации описываемого ПО, это запустить его и нажать кнопку, обозначенную на скриншоте, когда появится запрос активации. В результате наше приложение запустится, и мы сможем убрать надпись Demo.

Если после нажатия кнопки откроется какая-то страничка браузера, просто закройте ее.

Как пользоваться FPS Monitor

Итак, теперь, когда мы скачали и установили приложение на наш ПК, нужно переходить к инструкции по его использованию. Чтобы настроить и включить взломанный софт в игре делаем так:

Изначально при помощи перетаскивания размещаем наши показатели в том месте экрана, в котором они лучше всего будут вписываться в игровой интерфейс. Далее выбираем разрешение дисплея, на котором будет отображаться игра. Для этого нужно воспользоваться выпадающим списком, который находится в правой верхней части окна.

Следующий этап — это настройка выводимых параметров. Кликаем правой кнопкой мыши на наших индикаторах и из открывшегося списка выбираем пункт «Свойства элементов». Далее, снимая и устанавливая галочки, активируем те индикаторы, которые нам нужны в игре. Тут же можно сбросить все настройки, если что-то не работает.

Готово, теперь, когда мы запустим какую-либо игру или полноэкранное приложение, то в выбранной ранее области увидим все индикаторы. При этом если у вас монитор на 60 герц, ФПС Монитор все равно покажет частоту развертки самой игры, которая может быть в разы больше, к примеру, 144 Гц. При этом ФПС и герцовка монитора не влияют друг на друга.

Данный список сформирован не только с учетом сухих данных из сети, но и отзывов наших пользователей.

Достоинства и недостатки

Как и у любого другого приложения, у FPS Monitor есть свои характерные сильные и слабые стороны. Если рассматривать их подробнее, можно сформировать такие списки:

Плюсы:

минимальные системные требования;

отличное быстродействие;

полностью русифицированный пользовательский интерфейс (в отличие от версии 4400, 5020 или 5075);

простота программы, в которой даже за 5 минут может разобраться любой новичок;

монитор не влияет на ФПС в играх;

для вас предложение полностью бесплатно;

постоянные обновления, улучшающие функционал и быстродействие.

Минусы:

К минусам можно отнести немного странный алгоритм настройки разрешения экрана игры.

Если по каким-то причинам данное приложения вас не устраивает, можете воспользоваться одним из аналогов, описанных ниже.

Похожие приложения

Заменить FPS Monitor 5102 Destiny 2 можно при помощи одной из утилит для отображения FPS в играх:

Fraps.

СAM.

Overwolf.

MSI Afterburner.

Steam (если используется игра магазина).

nVidia GeForce Experience.

Системные требования

Для того чтобы описанная программа плавно работала на вашем компьютере или ноутбуке, необходимо чтобы машина обладала следующими техническими характеристиками:

Процессор: x2 1.8 ГГц и выше.

ОЗУ: от 4 Гб.

Пространство она накопители: 30 Мб и более.

ОС: Windows XP, 7, 8 или 10.

Ключик активации

Как мы уже писали выше, никакой лицензионный код или серийный номер (KeyGen) вам не понадобятся. «Лечение» уже произведено и все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Купить лицензию» сразу после запуска программы.

Видеообзор

Все то, о чем мы говорили в статье, более подробно описано в данном видео. Рекомендуем обязательно просмотреть ролик, который не отнимет у вас более 2 минут.

В заключение

Что же друзья, теперь, когда вы отлично понимаете, что за приложение FPS Monitor, можете нажать на имеющуюся выше кнопку и бесплатно скачать его на свой компьютер или ноутбук. Нам же остается лишь добавить – если после прочитанного текстового материала и просмотренного обучающего видео у вас все же останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.

Скачать

Теперь, когда мы разобрались с теорией, настал черед скачать само приложение. Бесплатно сделать это вы сможете при помощи имеющейся ниже кнопки как по прямой ссылке, так и через торрент.