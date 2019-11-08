Данное приложение предназначено специально для отображения диагностической информации прямо во время игры. Играя, вы можете увидеть: загруженность оперативной памяти и, ядер процессора, полностью всего ЦП, нагрузку на графический чип и так дальше. Немного ниже мы будем разбираться с этим вопросом подробнее, а в самом конце этой же странички предоставим возможность бесплатно и без регистрации скачать последнюю полную версию FPS Monitor 5102 Pro по прямой ссылке или через торрент на русском языке.
Описание FPS Monitor
Начинать мы будем именно с описания полной версии программы. Взглянув на пользовательский интерфейс, можно увидеть лишь окно и рабочую область. Именно на этой рабочей области мы путем простого перетаскивания можем разместить все показатели, группируя их в сцены, выбранные в настройках. То, как все отображается на нашем тестовом поле, соответствует тому, как это будет показываться и в игре.
Немного ниже мы подробно разберем, как пользоваться данным приложением. Но забегая вперед, скажем: здесь нет ничего сложного.
Возможности
Итак, какими же функциями обладает активированная версия нашего приложения? Список возможностей FPS Monitor 5102 выглядит примерно следующим образом:
- Отображение диагностической информации в игре. При этом что именно показывать в списке, пользователь выбирает в настройках.
- Присутствует менеджер сцен, который способен упорядочить различные настройки для разных игр. Уже в процессе диагностики мы простым переключением профиля, выберем заранее сконфигурированные настройки и мгновенно применим их.
- Поддерживается добавление оверлеев в виде полосок, графиков и других индикаторов.
- Мы можем работать с горячими клавишами.
- Тема оформления может быть переключена в светлый или темный режим.
- Поддерживается вывод таких показателей:
- Количество кадров в секунду:
- мгновенное значение;
- время кадра;
- минимальный, средний и максимальный показатели;
- размер кадра и тип рендеринга.
- GPU (видеокарта):
- загрузка ядра;
- температура ядра;
- тактовая частота ядра;
- использование памяти;
- скорость кулера;
- напряжение ядра.
- CPU (центральный процессор):
- средняя загрузка процессора;
- температура крышки процессора;
- максимальная частота;
- скорость кулера;
- напряжение ЦП.
- Core (отдельное ядро):
- загрузка ядра;
- температура ядра;
- тактовая частота ядра;
- напряжение ядра;
- критическая температура;
- предел по мощности;
- температурный тротлинг.
- RAM (оперативная память):
- занято физической памяти;
- всего физической памяти;
- доступно физической памяти;
- занято в файле подкачки.
- Net (сеть):
- входящий трафик;
- исходящий трафик.
- Количество кадров в секунду:
Кстати, для того чтобы узнать FPS вашего монитора, просто загляните в Яндекс или Google.
Устанавливая или снимая галочки напротив каждого из пунктов, мы тем самым активируем или отключаем его показ в игре.
Как пользоваться
Дальше переходим непосредственно к инструкции по бесплатной установке, настройке и использованию ФПС Монитор – программы для мониторинга ФПС и температуры в играх. Для наглядности весь процесс будет поделена на две основные группы.
Загрузка и установка
Изначально нам необходимо бесплатно скачать и установить последнюю русскую версию FPS Monitor.
- Для этого жмем расположенную в самом конце странички кнопку и загружаем архив на свой компьютер.
- Далее распаковываем полученный файл, применив пароль, идущий в комплекте.
- Запускаем нашу инсталляцию. При необходимости создаем ярлыки на рабочем столе или в меню «Пуск», указываем целевой каталог и вносим другие настройки.
- В результате начнется сам процесс установки, завершения которого нужно будет дождаться.
Теперь переходим к активации нашей программы.
Активация FPS Monitor
Все что нам нужно будет сделать для активации описываемого ПО, это запустить его и нажать кнопку, обозначенную на скриншоте, когда появится запрос активации. В результате наше приложение запустится, и мы сможем убрать надпись Demo.
Если после нажатия кнопки откроется какая-то страничка браузера, просто закройте ее.
Как пользоваться FPS Monitor
Итак, теперь, когда мы скачали и установили приложение на наш ПК, нужно переходить к инструкции по его использованию. Чтобы настроить и включить взломанный софт в игре делаем так:
- Изначально при помощи перетаскивания размещаем наши показатели в том месте экрана, в котором они лучше всего будут вписываться в игровой интерфейс.
- Далее выбираем разрешение дисплея, на котором будет отображаться игра. Для этого нужно воспользоваться выпадающим списком, который находится в правой верхней части окна.
- Следующий этап — это настройка выводимых параметров. Кликаем правой кнопкой мыши на наших индикаторах и из открывшегося списка выбираем пункт «Свойства элементов». Далее, снимая и устанавливая галочки, активируем те индикаторы, которые нам нужны в игре. Тут же можно сбросить все настройки, если что-то не работает.
Готово, теперь, когда мы запустим какую-либо игру или полноэкранное приложение, то в выбранной ранее области увидим все индикаторы. При этом если у вас монитор на 60 герц, ФПС Монитор все равно покажет частоту развертки самой игры, которая может быть в разы больше, к примеру, 144 Гц. При этом ФПС и герцовка монитора не влияют друг на друга.
Данный список сформирован не только с учетом сухих данных из сети, но и отзывов наших пользователей.
Достоинства и недостатки
Как и у любого другого приложения, у FPS Monitor есть свои характерные сильные и слабые стороны. Если рассматривать их подробнее, можно сформировать такие списки:
Плюсы:
- минимальные системные требования;
- отличное быстродействие;
- полностью русифицированный пользовательский интерфейс (в отличие от версии 4400, 5020 или 5075);
- простота программы, в которой даже за 5 минут может разобраться любой новичок;
- монитор не влияет на ФПС в играх;
- для вас предложение полностью бесплатно;
- постоянные обновления, улучшающие функционал и быстродействие.
Минусы:
- К минусам можно отнести немного странный алгоритм настройки разрешения экрана игры.
Если по каким-то причинам данное приложения вас не устраивает, можете воспользоваться одним из аналогов, описанных ниже.
Похожие приложения
Заменить FPS Monitor 5102 Destiny 2 можно при помощи одной из утилит для отображения FPS в играх:
- Fraps.
- СAM.
- Overwolf.
- MSI Afterburner.
- Steam (если используется игра магазина).
- nVidia GeForce Experience.
Системные требования
Для того чтобы описанная программа плавно работала на вашем компьютере или ноутбуке, необходимо чтобы машина обладала следующими техническими характеристиками:
- Процессор: x2 1.8 ГГц и выше.
- ОЗУ: от 4 Гб.
- Пространство она накопители: 30 Мб и более.
- ОС: Windows XP, 7, 8 или 10.
Ключик активации
Как мы уже писали выше, никакой лицензионный код или серийный номер (KeyGen) вам не понадобятся. «Лечение» уже произведено и все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Купить лицензию» сразу после запуска программы.
Видеообзор
Все то, о чем мы говорили в статье, более подробно описано в данном видео. Рекомендуем обязательно просмотреть ролик, который не отнимет у вас более 2 минут.
В заключение
Что же друзья, теперь, когда вы отлично понимаете, что за приложение FPS Monitor, можете нажать на имеющуюся выше кнопку и бесплатно скачать его на свой компьютер или ноутбук. Нам же остается лишь добавить – если после прочитанного текстового материала и просмотренного обучающего видео у вас все же останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.
Скачать
Теперь, когда мы разобрались с теорией, настал черед скачать само приложение. Бесплатно сделать это вы сможете при помощи имеющейся ниже кнопки как по прямой ссылке, так и через торрент.
|Версия:
|5102
|Разработчик:
|FPS Monitor
|Год выхода:
|2020
|Название:
|FPS Monitor
|Платформа:
|Windows XP, 7, 8, 10
|Язык:
|Русский
|Лицензия:
|RePack
|Размер:
|10 Мб
Сылка не работает показывает чистую страницу
Проверили. Все работает.
Кряк не рабочий, в игре пишет DEMO режим, с низу рамка большая, в чём прикол ?!